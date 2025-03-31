Премьер Мьянмы объявил недельный траур из-за последствий землетрясения

В Мьянме количество погибших при землетрясении выросло примерно до тысячи 700 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». В результате ЧС 3 тысячи 400 человек получили ранения, еще 300 граждан числятся пропавшими без вести.

Ранее руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что после крупного землетрясения в Мьянме самая сложная ситуация наблюдается в городе Мандалай, но шансы на спасение людей есть всегда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

