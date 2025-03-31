Премьер Мьянмы объявил недельный траур из-за последствий землетрясения
В Мьянме объявлен национальный недельный траур из-за последствий землетрясения, заявил премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
Траур продлится с 31 марта по 6 апреля, в эти дни национальный флаг должен быть приспущен.
В Мьянме количество погибших при землетрясении выросло примерно до тысячи 700 человек. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа». В результате ЧС 3 тысячи 400 человек получили ранения, еще 300 граждан числятся пропавшими без вести.
Ранее руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что после крупного землетрясения в Мьянме самая сложная ситуация наблюдается в городе Мандалай, но шансы на спасение людей есть всегда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru