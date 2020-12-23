Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об уходе в отставку.

Он пояснил, что обсудил свои шаги с руководством страны. В результате было принято решение о его отставке и отставке правительства. Кику отметил, что это позволит провести досрочные выборы в парламент республики, передает ТАСС.

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Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду в ходе акции протеста в Кишинёве потребовала немедленной отставки правительства, передает RT.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что приднестровский конфликт выгоден элитам Молдавии и Приднестровья.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:Премьер-министрОтставкаМолдавия
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