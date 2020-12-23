Будет блокада? Судьбу Приднестровья связали с Украиной

Новые власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду, которая обретёт властные полномочия после инаугурации 24 декабря, задумались об усилении давления на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом заявил бывший молдавский посол в РФ, директор кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану.

По его словам, Кишинев может укрепить административную границу с Приднестровьем, закрыв свободный проезд населения и провоз грузов, пишет «Независимая газета». По замыслу Санду, эта мера предотвратит контрабанду, идущую в ЕС через Украину и Приднестровье.

Как известна, ещё одна цель давления Санду на Приднестровье — вывод из региона российских войск и миротворцев. Как отмечается в материале, эту часть плана Санду, вероятно, будет обсуждать в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским в январе.

«От Киева во многом будет зависеть план вытеснения России из «сепаратистского региона» на востоке Молдавии», - говорится в материале.

В Госдуме, между тем, выступают против вывода российских миротворцев. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН напомнил, что в Приднестровье более 200 тысяч граждан России, безопасность которых зависит именно от миротворческого контингента.

«Единственное что Молдавии сейчас мешает задушить Приднестровье и тех людей, что там живут – это вот российские миротворцы и группа наших войск. Вот потому и крики: "Убрать! Убрать! Убрать!" А дальше будет Донбасс, будут с двух сторон применять то, о чем сегодня молчат. Ясно, что Россия не пойдет на вывод миротворцев оттуда, иначе это бросить граждан России в пекло войны. Потому я оцениваю высоко шансы, что Украина пойдет поддерживать требования вывода миротворцев из региона», - отмечал российский депутат.

Если дело дойдёт до военного противостояния и на стороне Кишинева выступит Украина, то российские миротворцы в Приднестровье не продержатся и четырёх суток, говорил НСН бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).