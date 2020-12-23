Будет блокада? Судьбу Приднестровья связали с Украиной
В Кишеневе подумывают о закрытии въезда и ввоза грузов из Приднестровья, говорят эксперты. По сути, единственное, что мешает Молдавии полностью «задушить» регион — это российские миротворцы, вывода которых добивается новый президент Майя Санду.
Новые власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду, которая обретёт властные полномочия после инаугурации 24 декабря, задумались об усилении давления на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом заявил бывший молдавский посол в РФ, директор кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану.
По его словам, Кишинев может укрепить административную границу с Приднестровьем, закрыв свободный проезд населения и провоз грузов, пишет «Независимая газета». По замыслу Санду, эта мера предотвратит контрабанду, идущую в ЕС через Украину и Приднестровье.
Как известна, ещё одна цель давления Санду на Приднестровье — вывод из региона российских войск и миротворцев. Как отмечается в материале, эту часть плана Санду, вероятно, будет обсуждать в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским в январе.
«От Киева во многом будет зависеть план вытеснения России из «сепаратистского региона» на востоке Молдавии», - говорится в материале.
В Госдуме, между тем, выступают против вывода российских миротворцев. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН напомнил, что в Приднестровье более 200 тысяч граждан России, безопасность которых зависит именно от миротворческого контингента.
«Единственное что Молдавии сейчас мешает задушить Приднестровье и тех людей, что там живут – это вот российские миротворцы и группа наших войск. Вот потому и крики: "Убрать! Убрать! Убрать!" А дальше будет Донбасс, будут с двух сторон применять то, о чем сегодня молчат. Ясно, что Россия не пойдет на вывод миротворцев оттуда, иначе это бросить граждан России в пекло войны. Потому я оцениваю высоко шансы, что Украина пойдет поддерживать требования вывода миротворцев из региона», - отмечал российский депутат.
Если дело дойдёт до военного противостояния и на стороне Кишинева выступит Украина, то российские миротворцы в Приднестровье не продержатся и четырёх суток, говорил НСН бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
Но не всё спокойно и в самой Молдавии. 23 декабря парламент страны рассмотрит вотум недоверия кабмину республики. И если кворума в парламенте не будет, то Санду готова вывести людей на улицы и «смести правительство». По оценкам политологов, у неё пока ещё неограниченный кредит доверия избирателей, но карт-бланш закончится через полгода. Поэтому Санду, по всей видимости, будет действовать быстро.
Впрочем, не исключено, что после инаугурации Санду премьер-министр Ион Кику может сам подать в отставку, и тогда уже будет решаться вопрос о досрочных парламентских выборах.
Акции протестов в Кишиневе продолжаются уже несколько недель. К ним присоединились фермеры и перевозчики. Но это не помешало Партии социалистов проигравшего президентские выборы Игоря Додона провести несколько пророссийских законов. В частности, русскому языку вернули статус языка межэтнического общения. Также в стране возобновилась трансляция российских телеканалов.
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