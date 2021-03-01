Премьер-министр Индии привился местной вакциной от COVID-19

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил первую дозу отечественной вакцины от коронавируса COVAXIN, передает «Интерфакс».

Он обратился в своем твиттере ко всем, кто имеет возможность поставить прививку и призвал сделать это. «Давайте освободим Индию от COVID-19», – написал премьер.

Вторая волна вакцинации началась в Индии 1 марта. Получить прививку получили возможность люди старше 45 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.