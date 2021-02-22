Число заболевших COVID-19 в Индии достигло более 11 млн человек
Общее число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии достигло 11 005 850 человек. За минувшие сутки эксперты обнаружили 14 199 инфицированных. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что на прошлой неделе число заразившихся начало расти. С 15 по 21 февраля в стране обнаружили свыше 100 тысяч заболевших, что на 31% превышает аналогичным период на прошлой неделе.
При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 9 695 и достигло 10 699 410 человек. По данным Минздрава страны, вакцинацию прошли 11 116 854 человек. Первыми препарат для профилактики коронавируса получили медработники, военнослужащие, полицейские и сотрудники спасательных служб.
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Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru