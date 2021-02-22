Число заболевших COVID-19 в Индии достигло более 11 млн человек

Общее число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии достигло 11 005 850 человек. За минувшие сутки эксперты обнаружили 14 199 инфицированных. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на прошлой неделе число заразившихся начало расти. С 15 по 21 февраля в стране обнаружили свыше 100 тысяч заболевших, что на 31% превышает аналогичным период на прошлой неделе.