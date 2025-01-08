Премьер-министр Дании: Гренландия не продается
8 января 202505:19
Гренландия не продается, сообщил телеканалу TV2 глава правительства Дании Метте Фредериксен.
По ее словам, будущее острова определят сами гренландцы. Так премьер-министр отреагировала на слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа о передаче острова под американское управление.
Она отвергла любую возможность смены государственной принадлежности Гренландии.
Трамп считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Он верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru