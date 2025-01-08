Премьер-министр Дании: Гренландия не продается

По ее словам, будущее острова определят сами гренландцы. Так премьер-министр отреагировала на слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа о передаче острова под американское управление.

Она отвергла любую возможность смены государственной принадлежности Гренландии.

Трамп считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Он верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

