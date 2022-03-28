Премьер Израиля Беннет заразился коронавирусом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает государственное радио Kan.

Псаки заразилась коронавирусом

Отмечается, что ранее коронавирус выявили у одного из помощников Беннета.

Как уточнили в канцелярии премьера Израиля, глава правительства чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно, отмечают Известия. В понедельник Беннет проведет онлайн-совещание с главами силовых блоков, пишет Газета.ру.

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