Премьер Израиля Беннет заразился коронавирусом
28 марта 202209:07
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает государственное радио Kan.
Отмечается, что ранее коронавирус выявили у одного из помощников Беннета.
Как уточнили в канцелярии премьера Израиля, глава правительства чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно, отмечают Известия. В понедельник Беннет проведет онлайн-совещание с главами силовых блоков, пишет Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru