Псаки заразилась коронавирусом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что заразилась коронавирусом, передает ТАСС.

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Псаки сообщила, что получила положительный результат теста перед поездкой в Европу совместно с президентом США Джо Байденом.

Пресс-секретарь добавила, что у американского лидера тест был отрицательным. По ее словам, у нее нет выраженных симптомов инфекции. Псаки намерена провести на карантине несколько дней.



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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:КоронавирусСША
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