Псаки заразилась коронавирусом
22 марта 202220:59
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что заразилась коронавирусом, передает ТАСС.
Псаки сообщила, что получила положительный результат теста перед поездкой в Европу совместно с президентом США Джо Байденом.
Пресс-секретарь добавила, что у американского лидера тест был отрицательным. По ее словам, у нее нет выраженных симптомов инфекции. Псаки намерена провести на карантине несколько дней.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru