Премьер Италии обрадовалась словам Путина о необходимости мира на Украине
23 ноября 202306:19
Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что ее порадовали слова российского лидера Владимира Путина во время онлайн-саммита G20 о том, что нужно искать пути для прекращения конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.
По ее словам, «это можно быстро показать на деле путем вывода войск».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru