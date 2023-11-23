Премьер Италии обрадовалась словам Путина о необходимости мира на Украине

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что ее порадовали слова российского лидера Владимира Путина во время онлайн-саммита G20 о том, что нужно искать пути для прекращения конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Путин назвал трагедией любые военные действия и призвал к их завершению

По ее словам, «это можно быстро показать на деле путем вывода войск».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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