Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает “продолжающаяся агрессия России на Украине”», — отметил президент. При этом, напомнил глава государства, именно Киев публично объявил о выходе из переговорного процесса с Москвой.

Президент России добавил, что Россия в ходе выполнения задач спецоперации пытается добиться справедливости на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Москвой, хотя существует «тяжелое положение» на линии соприкосновения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

