Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от российско-украинских мирных переговоров, любые военные действия — это трагедия, необходимо думать об их прекращении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на внеочередном саммите G20. Трансляция речи главы государства доступна на официальном сайте Кремля.

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«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает “продолжающаяся агрессия России на Украине”», — отметил президент. При этом, напомнил глава государства, именно Киев публично объявил о выходе из переговорного процесса с Москвой.

Президент России добавил, что Россия в ходе выполнения задач спецоперации пытается добиться справедливости на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Москвой, хотя существует «тяжелое положение» на линии соприкосновения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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