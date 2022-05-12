Премьер Италии: Германия начала платить за газ в рублях

Германия оплатила поставки газа из России в рублях, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги.

Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

По его словам, требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках. «Крупнейший импортер газа, Германия, уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – сказал глава итальянского правительства.

Берлин данную информацию не комментирует.

Напомним, официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил России на Украине газопровод «Северный поток - 2» «фактически умер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры