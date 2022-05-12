Премьер Италии: Германия начала платить за газ в рублях

По его словам, требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках. «Крупнейший импортер газа, Германия, уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – сказал глава итальянского правительства.

Берлин данную информацию не комментирует.

Напомним, официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил России на Украине газопровод «Северный поток - 2» «фактически умер».

