Премьер Италии: Германия начала платить за газ в рублях
Германия оплатила поставки газа из России в рублях, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги.
По его словам, требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках. «Крупнейший импортер газа, Германия, уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – сказал глава итальянского правительства.
Берлин данную информацию не комментирует.
Напомним, официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил России на Украине газопровод «Северный поток - 2» «фактически умер».
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