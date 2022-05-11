Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход
«Газпром» сообщает, что Украина сократила транзит российского газа в Европу до одного входа. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании подчеркнули, что надежность поставок из-за этого решения существенно снизится. Кроме того, это произошло без подтверждения от «Оператора ГТС Украины». По данным российской компании, причин для прекращения поставок через станцию «Сохрановка» нет.
Также в компании назвали невозможным перенос прокачки на «Суджу» из-за технических сложностей. При этом газовые контракты перед европейскими покупателями продолжают выполняться, а услуги по транзиту были заранее оплачены.
«Оператор ГТС Украины» ранее передавал, что прекратит станция «Сохрановка» в Луганской области больше не сможет принимать газ. Об этом стало известно в среду, 11 мая. Это решение в украинской компании объяснили форс-мажором. Компрессорная станция «Новопсков» в настоящий момент находится под контролем России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР
- Чешским гражданам разрешили вступить в украинскую армию
- Болгария и США договорилась о поставках газа по ценам ниже, чем у «Газпрома»
- В Госдуме призвали уничтожить все украинские мосты через Днепр
- Путин заявил о недовольстве партнёров поддержкой РФ жителей Донбасса
- Посол США Салливан покинул здание МИД РФ вместе с послом Польши
- На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации ВС РФ
- Процедуру банкротства оператора «Северного потока - 2» приостановили до сентября
- Путин уволил замдиректора ФСИН
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru