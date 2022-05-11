Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

«Газпром» сообщает, что Украина сократила транзит российского газа в Европу до одного входа. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что надежность поставок из-за этого решения существенно снизится. Кроме того, это произошло без подтверждения от «Оператора ГТС Украины». По данным российской компании, причин для прекращения поставок через станцию «Сохрановка» нет.

Также в компании назвали невозможным перенос прокачки на «Суджу» из-за технических сложностей. При этом газовые контракты перед европейскими покупателями продолжают выполняться, а услуги по транзиту были заранее оплачены.

«Оператор ГТС Украины» ранее передавал, что прекратит станция «Сохрановка» в Луганской области больше не сможет принимать газ. Об этом стало известно в среду, 11 мая. Это решение в украинской компании объяснили форс-мажором. Компрессорная станция «Новопсков» в настоящий момент находится под контролем России.