Премьер Грузии подсчитал убытки от потери российских туристов

Грузия понесла убытки до 60 миллионов долларов от сокращения туристического потока из России. Об этом заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе, пишет РИА Новости.

По словам грузинского премьера, у властей есть основания заявить, что они смогут вернуть былую динамику роста в туристической сфере.

«Однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40», — цитирует Бахтадзе RT.

Напомним, с 8 июля был введён временный запрет на полёты в Грузию российским авиаперевозчикам. Он стал ответом России на антироссийские протесты, начавшиеся в республике 20 июня, напоминает РИА ФАН.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН объяснил рост экспорта грузинских вин в Россию скандалом вокруг грузинского телеканала «Рустави-2».

