Объяснен рост экспорта грузинского вина: Виноваты СМИ
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил, что российские СМИ способствовали популяризации грузинских вин в ущерб российским.
Экспорт грузинских вин в Россию за первые семь месяцев 2019 года вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в Национальном агентства вина Грузии. Россия является главным потребителем грузинского вина – в страну было поставлено 29 млн бутылок. На втором месте Украина, в которую поставили 4,8 млн бутылок.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН заявил, что грузинские виноделы должны благодарить российские СМИ, которые предрекали запрет грузинского вина во время недавнего обострения отношений между Москвой и Тбилиси.
«Это произошло благодаря тому, что вся российская пресса некоторое время назад в течение десяти дней рассказывали о том, что есть на свете грузинское вино и что с ним что-то может случиться. Лучшей рекламы грузинского вина, чем разговоры о том, что его могут запретить в России, я даже придумать не могу. В результате грузинское вино отыграло еще два процента у российского. Один из директоров как-то позвонил мне в это время и говорит: попробуй договориться с кем-то из большого начальства, пусть скажут, что запретят российское вино продавать», - сказал он.
С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать рейсы в Грузию и обратно. Запрет был введен после скандала, связанного с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе Международной ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. После этого в Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Кроме того, в прессе курсировали слухи, что Москва в качестве ответных мер может ограничить импорт грузинского вина.
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