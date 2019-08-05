Объяснен рост экспорта грузинского вина: Виноваты СМИ

«Это произошло благодаря тому, что вся российская пресса некоторое время назад в течение десяти дней рассказывали о том, что есть на свете грузинское вино и что с ним что-то может случиться. Лучшей рекламы грузинского вина, чем разговоры о том, что его могут запретить в России, я даже придумать не могу. В результате грузинское вино отыграло еще два процента у российского. Один из директоров как-то позвонил мне в это время и говорит: попробуй договориться с кем-то из большого начальства, пусть скажут, что запретят российское вино продавать», - сказал он.

С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать рейсы в Грузию и обратно. Запрет был введен после скандала, связанного с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе Международной ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. После этого в Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Кроме того, в прессе курсировали слухи, что Москва в качестве ответных мер может ограничить импорт грузинского вина.

