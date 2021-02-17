Грузинский оппозиционер Мелия отказывается идти под арест

На встрече с членами партии, которая произошла в офисе оппозиционеров, Мелия заявил об отказе подчиниться "незаконному правосудию". По его словам, те, кто его поддерживают, являются настоящими патриотами Грузии, тогда как на другой стороне остались "прислужники [экс-премьера Грузии] Бидзина Иванишвили".

Мелия выразил уверенность, что победа его партии находится "на расстоянии протянутой руки". Оппозиционера поддержал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В эфире грузинской телекомпании "Пирвели" Саакашвили заявил, что решение Тбилисского городского суда стало "подарком" для Иванишвили, который "из-за кулис управляет Грузией".

По словам Саакашвили, грузинские граждане не позволят задержать лидера оппозиции. Сам Мелия и около 200 его сторонников ожидают появления спецназа. По данным агентства, оппозиционеры намерены оказать физическое сопротивление силовикам.

