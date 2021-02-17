Грузинский оппозиционер Мелия отказывается идти под арест

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, которого Тбилисский городской суд постановил заключить под стражу, заявил об отказе выполнять требование суда. Об этом сообщает Интерфакс.

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На встрече с членами партии, которая произошла в офисе оппозиционеров, Мелия заявил об отказе подчиниться "незаконному правосудию". По его словам, те, кто его поддерживают, являются настоящими патриотами Грузии, тогда как на другой стороне остались "прислужники [экс-премьера Грузии] Бидзина Иванишвили".

Мелия выразил уверенность, что победа его партии находится "на расстоянии протянутой руки". Оппозиционера поддержал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В эфире грузинской телекомпании "Пирвели" Саакашвили заявил, что решение Тбилисского городского суда стало "подарком" для Иванишвили, который "из-за кулис управляет Грузией".

По словам Саакашвили, грузинские граждане не позволят задержать лидера оппозиции. Сам Мелия и около 200 его сторонников ожидают появления спецназа. По данным агентства, оппозиционеры намерены оказать физическое сопротивление силовикам.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
ТЕГИ:ЗадержаниеОппозицияГрузия
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