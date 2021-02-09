СМИ: Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к несоблюдению ограничений по коронавирусу
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посредством Facebook призвал своих сторонников в стране к неповиновению властям и несоблюдению действующих в стране коронавирусных ограничений, сообщает Радио «Эхо Кавказа» (включена Минюстом РФ в список иноагентов).
В своём обращении Саакашвили заявил, что протест против незаконных действий властей является не только правом граждан, но и обязанностью.
«Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы», - подчеркнул политик.
Жёсткий карантин в Грузии был введён в ноябре 2020 года после резкого роста числа случаев коронавируса. Оппозиция заявила, что ограничения являются «политически мотивированными» и правительство использует пандемию для подавления протестов, которые прокатились по стране после парламентских выборов.
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