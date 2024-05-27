СМИ: Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины

Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg.

При этом до этого в марте страны согласовали проект, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд. Отмечается, что блокирует решение только Венгрия, но Греция и Кипр предлагают пересмотреть соглашение.