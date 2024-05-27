СМИ: Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины

Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg.

При этом до этого в марте страны согласовали проект, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд. Отмечается, что блокирует решение только Венгрия, но Греция и Кипр предлагают пересмотреть соглашение.

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Греция не планирует подписывать с Украиной соглашение об обороне, заявил ранее официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис. До этого в украинских СМИ появились сообщения о том, что страны собираются заключить двустороннее соглашение.

В мае Греция также официально отказалась поставлять Украине системы ПВО. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr. объяснил, что системы нужны самой Греции для обороны. Он отметил, что страна поставляет Киеву только «излишки ресурсов», чтобы не ставить под угрозу безопасность самой Греции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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