Премьер Франции Атталь уйдет в отставку 8 июля

При этом он будет работать до формирования нового кабинета, исполняя свои обязанности, сколько потребуется.

7 июля во Франции состоялся второй тур выборов в парламент Франции. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

Тем временем, французский лидер Эммануэль Макрон не будет обращаться к нации после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

