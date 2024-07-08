Премьер Франции Атталь уйдет в отставку 8 июля

Глава правительства Франции Габриэль Атталь заявил в эфире BFMTV, что подаст в отставку утром 8 июля.

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При этом он будет работать до формирования нового кабинета, исполняя свои обязанности, сколько потребуется.

7 июля во Франции состоялся второй тур выборов в парламент Франции. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

Тем временем, французский лидер Эммануэль Макрон не будет обращаться к нации после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: X.com / @GabrielAttal
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