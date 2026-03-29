Премьер-министр Финляндии: На территории страны упали два украинских дрона

На территории Финляндии упали два, предположительно украинских, беспилотника. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Орпо назвал произошедшее серьёзным нарушением территориальной целостности Финляндии. По словам премьер-министра, беспилотники, вероятнее всего, украинские, однако точные обстоятельства инцидента ещё выясняются.

Премьер отметил, что финские силы не сбивали беспилотники - они упали самостоятельно. В связи с инцидентом рассматривается возможность созыва совещания президента Александра Стубба и правительства.

Ранее президент Финляндии заявил о расколе НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
