Премьер-министр Финляндии: На территории страны упали два украинских дрона
На территории Финляндии упали два, предположительно украинских, беспилотника. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Орпо назвал произошедшее серьёзным нарушением территориальной целостности Финляндии. По словам премьер-министра, беспилотники, вероятнее всего, украинские, однако точные обстоятельства инцидента ещё выясняются.
Премьер отметил, что финские силы не сбивали беспилотники - они упали самостоятельно. В связи с инцидентом рассматривается возможность созыва совещания президента Александра Стубба и правительства.
Ранее президент Финляндии заявил о расколе НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
