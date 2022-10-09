Премьер Эстонии заявила, что вводить санкции против России становится труднее

«Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема», — сказала глава правительства. Также она отметила, что Евросоюзу все тяжелее сохранять единство в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России впервые предусматривает возможность принятия мер в отношении турецких компаний и граждан. Меры могут приниматься в отношении турецких компаний, которые, как считается, нарушают антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

