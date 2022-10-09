Премьер Эстонии заявила, что вводить санкции против России становится труднее

Европейскому союзу становится все труднее вводить новые антироссийские санкции, заявила Telegraph премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России

«Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема», — сказала глава правительства. Также она отметила, что Евросоюзу все тяжелее сохранять единство в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России впервые предусматривает возможность принятия мер в отношении турецких компаний и граждан. Меры могут приниматься в отношении турецких компаний, которые, как считается, нарушают антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры