Эстонский МИД вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск Каллас
МИД Эстонии в своих соцсетях заявил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.
В сообщении говорится, что причиной вызова стало объявление в розыск премьер-министра республики Каи Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа.
«Представитель МИД выразил возмущение поверенному... и запросил у адвоката письменное объяснение этой информации», - указали в дипведомстве.
Также в эстонском МИД подчеркнули, что такие шаги российского государства не окажут должного эффекта на политику республики и не заставят её отказаться от поддержки Украины.
Ранее Каллас заявила порталу эстонского телерадиовещания ERR, что «считает фиктивным» решение России объявить её в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru