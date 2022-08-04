Премьер Эстонии призвала снести все советские памятники

Убрать все советские памятники из публичного пространства Эстонии призвала премьер-министр республики Кая Каллас. Во время пресс-конференции правительства она сказала, что сделать это нужно как можно быстрее, безболезненней, с минимальной эскалацией.

Премьер отметила, что на территории Эстонии таких памятников от 200 до 400.

Памятник советским воинам в Риге утилизируют из-за отсутствия художественной ценности

Каллас добавила, что события на Украине «разбередили старые раны эстонского общества», о которых напоминают «красноармейские монументы». Вместе с тем политик подчеркнула, что чтить память погибших не запрещено, но делать это стоит только в специально предназначенных для этого местах — на кладбищах.

Когда именно начнется снос советских монументов, политик не уточнила.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в начале июля сообщил о начале демонтажа мемориала советским воинам. По его словам, позднее мемориал перенесут в парк Грутас, где находится музей советских памятников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ПамятникиЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры