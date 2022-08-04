Премьер Эстонии призвала снести все советские памятники

Убрать все советские памятники из публичного пространства Эстонии призвала премьер-министр республики Кая Каллас. Во время пресс-конференции правительства она сказала, что сделать это нужно как можно быстрее, безболезненней, с минимальной эскалацией.

Премьер отметила, что на территории Эстонии таких памятников от 200 до 400.