Премьер Эстонии призвала снести все советские памятники
Убрать все советские памятники из публичного пространства Эстонии призвала премьер-министр республики Кая Каллас. Во время пресс-конференции правительства она сказала, что сделать это нужно как можно быстрее, безболезненней, с минимальной эскалацией.
Премьер отметила, что на территории Эстонии таких памятников от 200 до 400.
Каллас добавила, что события на Украине «разбередили старые раны эстонского общества», о которых напоминают «красноармейские монументы». Вместе с тем политик подчеркнула, что чтить память погибших не запрещено, но делать это стоит только в специально предназначенных для этого местах — на кладбищах.
Когда именно начнется снос советских монументов, политик не уточнила.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в начале июля сообщил о начале демонтажа мемориала советским воинам. По его словам, позднее мемориал перенесут в парк Грутас, где находится музей советских памятников.
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