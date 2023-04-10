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Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку

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Отмечается, что она готовится возглавить новое правительство. В отставку также уходит и правительство.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла в отставку после прошедших в марте парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

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