Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла в отставку после прошедших в марте парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что она готовится возглавить новое правительство. В отставку также уходит и правительство.

В состав новой команды войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас, отмечает агентство.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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