Корабли НАТО прибыли в Эстонию
Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Старый порт Таллинна, сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.
В сообщении говорится, что речь идёт о фрегате ВМС Германии типа «Бранденбург» и фрегате ВМС Португалии класса Karel Doorman NRP Bartolomeu Dias.
Командующий первой постоянной военно-морской группы НАТО контр-адмирал Торстен Маркс заявил, что каждый подобный визит укрепляет дружбу между странами альянса.
«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность НАТО быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена в случае необходимости», - подчеркнул он.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в Саудовскую Аравию, став первым за последние 10 лет российским боевым кораблём, зашедшим в саудовский порт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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