Корабли НАТО прибыли в Эстонию

В сообщении говорится, что речь идёт о фрегате ВМС Германии типа «Бранденбург» и фрегате ВМС Португалии класса Karel Doorman NRP Bartolomeu Dias.

Командующий первой постоянной военно-морской группы НАТО контр-адмирал Торстен Маркс заявил, что каждый подобный визит укрепляет дружбу между странами альянса.

«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность НАТО быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена в случае необходимости», - подчеркнул он.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в Саудовскую Аравию, став первым за последние 10 лет российским боевым кораблём, зашедшим в саудовский порт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».