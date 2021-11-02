Премьер Чехии сообщил, что грозит Европе без российского газа
Европейским странам необходимо договориться с Москвой о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
По его словам, российский проект — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. «Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы», — сказал глава кабмина.
По его словам, блокирование транзитных мощностей «Северного потока – 2» европейскими политиками «не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа».
Бабиш отметил, что жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские страны не откажутся от текущей политики в газовом вопросе.
Как сообщалось ранее, первая нитка трубопровода «Северный поток-2» заполнена газом и готова к запуску. Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн.
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