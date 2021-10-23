Эксперт рассказал о «газовой ловушке», из-за которой Германия не может запустить «Северный поток-2»
Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток-2» из-за «ловушки», в которой страна оказалась по вине европейских властей. Об этом заявил эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитРоссия».
Как отметил Гривач, Берлин хочет как можно скорее запустить подачу газа по первой нитке трубопровода. Однако для этого Германии придется справиться с созданными властями Евросоюза ограничениями.
«Думаю, они ищут варианты, как выбраться из ловушки, в которую сами позволили себя загнать партерам по ЕС, приняв абсурдную и подленькую поправку к директиве», — считает эксперт.
Гривач также высказал мнение, что ФРГ не сможет быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» из-за затянувшегося транзита власти. После прошедших в сентябре парламентских выборов в Германии продолжаются сложные переговоры по формированию правящей коалиции. В текущей ситуации пострадавшей стороной окажутся европейские потребители газа.
Напомним, в 2019 году Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза, которые касаются непосредственно «Северного потока-2». Согласно документу, газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, применяемым к внутренним трубопроводам ЕС.
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