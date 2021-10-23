Эксперт рассказал о «газовой ловушке», из-за которой Германия не может запустить «Северный поток-2»

Как отметил Гривач, Берлин хочет как можно скорее запустить подачу газа по первой нитке трубопровода. Однако для этого Германии придется справиться с созданными властями Евросоюза ограничениями.

«Думаю, они ищут варианты, как выбраться из ловушки, в которую сами позволили себя загнать партерам по ЕС, приняв абсурдную и подленькую поправку к директиве», — считает эксперт.

Гривач также высказал мнение, что ФРГ не сможет быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» из-за затянувшегося транзита власти. После прошедших в сентябре парламентских выборов в Германии продолжаются сложные переговоры по формированию правящей коалиции. В текущей ситуации пострадавшей стороной окажутся европейские потребители газа.

Напомним, в 2019 году Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза, которые касаются непосредственно «Северного потока-2». Согласно документу, газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, применяемым к внутренним трубопроводам ЕС.

