OMV: Первая нитка «Северного потока-2» готова к запуску

Первая нитка трубопровода «Северный поток-2» заполнена газом и готова к запуску. Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн.

Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»

«Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом», — приводит слова Штерна ТАСС.

Глава OMV добавил, что «Северный поток-2» может внести «важный вклад» в разнообразие газовой инфраструктуры Европы и помочь сбалансировать спрос и предложение топлива.

Заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока-2» завершилось 18 октября. Как сообщил президент России Владимир Путин, работа по заполнению второй нитки газопровода закончится в декабре.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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