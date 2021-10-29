OMV: Первая нитка «Северного потока-2» готова к запуску
Первая нитка трубопровода «Северный поток-2» заполнена газом и готова к запуску. Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн.
«Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом», — приводит слова Штерна ТАСС.
Глава OMV добавил, что «Северный поток-2» может внести «важный вклад» в разнообразие газовой инфраструктуры Европы и помочь сбалансировать спрос и предложение топлива.
Заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока-2» завершилось 18 октября. Как сообщил президент России Владимир Путин, работа по заполнению второй нитки газопровода закончится в декабре.
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