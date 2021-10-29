OMV: Первая нитка «Северного потока-2» готова к запуску

«Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом», — приводит слова Штерна ТАСС.

Глава OMV добавил, что «Северный поток-2» может внести «важный вклад» в разнообразие газовой инфраструктуры Европы и помочь сбалансировать спрос и предложение топлива.

Заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока-2» завершилось 18 октября. Как сообщил президент России Владимир Путин, работа по заполнению второй нитки газопровода закончится в декабре.



