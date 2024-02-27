Премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину
Чехия не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает портал Idnes.cz со ссылкой на премьер-министра Петра Фиала.
Он также указал, что в стране не будет введена срочная военная служба. Так Фиал отреагировал на заявление главы правительства Словакии Роберта Фицо, который указал на то, что ряд стран Евросоюза и НАТО могут отправить своих военных на Украину. Он заявил о провале стратегии Запада по украинскому конфликту.
Ранее Фицо заявил, что на сегодняшний день Украина находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона, и в территориальных вопросах Киев будет вынужден идти на «болезненный компромисс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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