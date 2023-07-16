Президент Болгарии упрекнул Киев за ведение конфликта за счет ЕС
Власти Украины хотят продолжить конфликт с Россией за счет стран Евросоюза, заявил президент Болгарии Румен Радев. Его слова приводит РИА Новости.
«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», - отметил глава государства.
По его словам, продолжение конфликта несет угрозу для европейской безопасности. Также Радев обратил внимание на большое число жертв.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался, что Радев отказал ему в предоставлении вооружений. Украинский лидер посетил республику 6 июля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СНБО Данилов: Украина ожидает от Запада «взрослого поведения»
- Президент Болгарии упрекнул Киев за ведение конфликта за счет ЕС
- «Нехороший день». Эксперты сделали выводы после заявления Путина об изучении трофеев
- Путин заявил о полной зависимости европейских политиков от США
- Умерла актриса и певица Джейн Биркин
- В США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине
- Минобороны: российские войска отразили 15 атак на донецком направлении
- Лицемерие. В России и США спорят о последствиях поставок Украине кассетных боеприпасов
- СМИ: ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области
- Путин оценил ход спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru