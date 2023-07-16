Президент Болгарии упрекнул Киев за ведение конфликта за счет ЕС

Власти Украины хотят продолжить конфликт с Россией за счет стран Евросоюза, заявил президент Болгарии Румен Радев. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией

«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», - отметил глава государства.

По его словам, продолжение конфликта несет угрозу для европейской безопасности. Также Радев обратил внимание на большое число жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался, что Радев отказал ему в предоставлении вооружений. Украинский лидер посетил республику 6 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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