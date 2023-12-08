Парламент Болгарии отменил президентское вето на помощь Украине
Парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на передачу Украине бронированной техники. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Радев объяснил решение наложить вето тем, что пограничная охрана Болгарии сама нуждается в технике. Парламентское большинство сочло этот аргумент несостоятельным.
За продолжение поставок Украине проголосовали 162 депутата. 55 выступили против.
Всего Болгарии передаст безвозмездно Украине 100 БТР.
В столице Болгарии Софии и других городах в сентябре прошли антивоенные акции. Протестующие призвали прекратить поставки оружия Украине, передает «Радиоточка НСН».
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