Премьер Баварии: в случае резкого отказа от газа из РФ произойдет массовая безработица

По его словам, если поставки газа из России будут остановлены в одночасье, то Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями.

Граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями на фоне роста цен на электроэнергию, сообщало ранее издание Focus Online.

