Премьер Баварии: в случае резкого отказа от газа из РФ произойдет массовая безработица
Зависимость от углеводородов из России должна преодолеваться постепенно, в противном случае Германию ждут негативные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Баварии Маркуса Зёдера.
По его словам, если поставки газа из России будут остановлены в одночасье, то Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями.
Граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями на фоне роста цен на электроэнергию, сообщало ранее издание Focus Online.
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