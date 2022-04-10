Премьер Баварии: в случае резкого отказа от газа из РФ произойдет массовая безработица

Зависимость от углеводородов из России должна преодолеваться постепенно, в противном случае Германию ждут негативные последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Баварии Маркуса Зёдера.

Власти ФРГ подтвердили заполненность газохранилищ на 26%

По его словам, если поставки газа из России будут остановлены в одночасье, то Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями.

Граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями на фоне роста цен на электроэнергию, сообщало ранее издание Focus Online.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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