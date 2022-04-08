Власти ФРГ подтвердили заполненность газохранилищ на 26%
Газовые хранилища Германии заполнены топливом на 26% от возможного объема. Об этом рассказал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на выступлении в бундестаге.
Отмечается, что газа стало меньше как из-за сокращения поставок, так и из-за холодной зимы. По данным министра, хранилища постепенно наполняются, однако процесс идет медленно.
«Мы постепенно заполняем газохранилища — сейчас примерно на 0,3-0,5% в день. Хранилища заполнены на 26%», — отметил Хабек. По его данным, заполнить ПГХ полностью удастся лишь в течение 150-200 дней.
Граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями на фоне роста цен на электроэнергию, сообщало ранее издание Focus Online.
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