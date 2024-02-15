Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в намерении начать войну

Заявление прозвучало в ходе выступления главы армянского правительства на заседании кабмина.

«Азербайджан продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я заберу это силой". Наш анализ показывает, что есть одна причина данной политики Баку: начать военные действия на некоторых участках границы, впоследствии превратив их в полномасштабную войну против Республики Армения», - отметил Пашинян.

По его словам, такое намерение читается во всех действиях и заявлениях официального Баку.

Ранее Азербайджан заявил об «операции возмездия» на границе с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

