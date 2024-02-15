Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в намерении начать войну
Случай с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал примером деструктивной политики Баку и обвинил руководство Азербайджана в намерении напасть на республику, передает ТАСС.
Заявление прозвучало в ходе выступления главы армянского правительства на заседании кабмина.
«Азербайджан продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я заберу это силой". Наш анализ показывает, что есть одна причина данной политики Баку: начать военные действия на некоторых участках границы, впоследствии превратив их в полномасштабную войну против Республики Армения», - отметил Пашинян.
По его словам, такое намерение читается во всех действиях и заявлениях официального Баку.
Ранее Азербайджан заявил об «операции возмездия» на границе с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru