В Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе
Военные Азербайджана открыли огонь по позициям армии Армении на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Минобороны.
«13 февраля начиная с 05:30 (06:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям», — указано в сообщении.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть раненые. Позже в министерстве сообщили о гибели двух человек в результате обстрела.
Накануне в МИД Азербайджана заявили о военной провокации вооруженных сил Армении. В результате был ранен военнослужащий Госпогранслужбы республики, пишет RT.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении в случае, если подписание мирного договора будет затягиваться, напоминает Ura.ru.
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