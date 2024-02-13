В Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе

«13 февраля начиная с 05:30 (06:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям», — указано в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть раненые. Позже в министерстве сообщили о гибели двух человек в результате обстрела.

Накануне в МИД Азербайджана заявили о военной провокации вооруженных сил Армении. В результате был ранен военнослужащий Госпогранслужбы республики, пишет RT.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении в случае, если подписание мирного договора будет затягиваться, напоминает Ura.ru.

