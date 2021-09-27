Предварительные итоги выборов в Германии: в бундестаг прошли шесть партий

Также, согласно предварительным подсчетам, в бундестаг проходят еще четыре партии. Эта партия «Альтернатива для Германии», Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые». На данный момент самое большое количество голосов набирают социал-демократы - 26% голосов избирателей.

Официальное подведение итогов начнется 27 сентября и продлится дольше двух недель. По итогам выборов будет выбран и новый канцлер ФРГ, должность которого на протяжении 16 лет нанимала Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что на ряде избирательных участков Берлина не хватает бюллетеней для голосования на парламентских выборах.

