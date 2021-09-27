Предварительные итоги выборов в Германии: в бундестаг прошли шесть партий
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по итогам прошедших в Германии выборов идут наравне, сообщает телеканал «360».
Также, согласно предварительным подсчетам, в бундестаг проходят еще четыре партии. Эта партия «Альтернатива для Германии», Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые». На данный момент самое большое количество голосов набирают социал-демократы - 26% голосов избирателей.
Официальное подведение итогов начнется 27 сентября и продлится дольше двух недель. По итогам выборов будет выбран и новый канцлер ФРГ, должность которого на протяжении 16 лет нанимала Ангела Меркель.
Ранее сообщалось, что на ряде избирательных участков Берлина не хватает бюллетеней для голосования на парламентских выборах.
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