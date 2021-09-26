СМИ: В Берлине начался дефицит бюллетеней на избирательных участках

«Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование продолжится», - цитирует издание сотрудника одного из избирательных участков.

Решение проблемы затруднено из-за международного марафона, который проходит в немецкой столице одновременно с выборами в Бундестаг и в Палату депутатов Берлина.

Напомним, после выборов в Бундестаг будет создано правительство и избран новый канцлер. Принимать решение о формировании кабмина будут члены Бундестага Из 47 политических объединений пройти наиболее вероятные шансы набрать голоса избирателей и попасть в Бундестаг имеют представители всего шести: ХДС/ХСС, «Зеленые», социал-демократы, Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

