СМИ: В Берлине начался дефицит бюллетеней на избирательных участках
На ряде избирательных участков Берлина не хватает бюллетеней для голосования на парламентских выборах, которые проходят в воскресенье, 26 сентября, сообщает газета Berliner Morgenpost.
«Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование продолжится», - цитирует издание сотрудника одного из избирательных участков.
Решение проблемы затруднено из-за международного марафона, который проходит в немецкой столице одновременно с выборами в Бундестаг и в Палату депутатов Берлина.
Напомним, после выборов в Бундестаг будет создано правительство и избран новый канцлер. Принимать решение о формировании кабмина будут члены Бундестага Из 47 политических объединений пройти наиболее вероятные шансы набрать голоса избирателей и попасть в Бундестаг имеют представители всего шести: ХДС/ХСС, «Зеленые», социал-демократы, Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru