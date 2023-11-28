Представительство РФ: эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян

Эвакуации из сектора Газа по российскому списку ожидают около 200 граждан России и членов их семей, сообщает телеканал «360».

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Об этом заявило представительство РФ в Палестине. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

Ранее стало известно, что из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЭвакуацияИзраильСектор Газа

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