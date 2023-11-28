Представительство РФ: эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян
28 ноября 202301:29
Эвакуации из сектора Газа по российскому списку ожидают около 200 граждан России и членов их семей, сообщает телеканал «360».
Об этом заявило представительство РФ в Палестине. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.
Ранее стало известно, что из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru