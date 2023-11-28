Представительство РФ: эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян

Об этом заявило представительство РФ в Палестине. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

Ранее стало известно, что из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

