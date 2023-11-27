МИД Катара: Израиль освободит 33 палестинских заключенных

В Министерстве иностранных дел Катара сообщили, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС, передает ТАСС.

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Израиль выпустит из тюрем 33 человека в обмен на освобождении 11 заложников из сектора Газа, заявили в ведомстве. В группу палестинцев вошли три женщины и 30 детей и подростков.

В пятницу, 24 ноября, Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев.

Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
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