МИД Катара: Израиль освободит 33 палестинских заключенных

Израиль выпустит из тюрем 33 человека в обмен на освобождении 11 заложников из сектора Газа, заявили в ведомстве. В группу палестинцев вошли три женщины и 30 детей и подростков.

В пятницу, 24 ноября, Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев.

Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Радиоточка НСН».

