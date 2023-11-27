МИД Катара: Израиль освободит 33 палестинских заключенных
В Министерстве иностранных дел Катара сообщили, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС, передает ТАСС.
Израиль выпустит из тюрем 33 человека в обмен на освобождении 11 заложников из сектора Газа, заявили в ведомстве. В группу палестинцев вошли три женщины и 30 детей и подростков.
В пятницу, 24 ноября, Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев.
Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Катара: Израиль освободит 33 палестинских заключенных
- СМИ: затонувшее у Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
- Georgian Airways запустит рейсы между Тбилиси и Петербургом
- Правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч рублей
- В ДТП с автобусом в Ярославской области пострадали шесть человек
- Глава МО Израиля анонсировал боевые действия на всей территории сектора Газа
- Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления Киева о репарациях
- В Рязанской области сбили украинский беспилотник
- ФРГ выделила Украине 24,5 млн евро на восстановление объектов энергетики
- Боррель счел бессмысленным отправку еды в Газу при продолжении конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru