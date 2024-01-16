Представитель хуситов подтвердил атаку на американский эсминец США
Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, подтвердило, что был нанесен ракетный удар по эсминцу США в Аденском заливе, сообщает РИА Новости.
При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель, заявили в группировке. Все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против Йемена, внесли в список вражеских целей.
По словам представителя движения Насреддина Амера, США находятся на грани потери своей морской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru