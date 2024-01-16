Представитель хуситов подтвердил атаку на американский эсминец США

Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, подтвердило, что был нанесен ракетный удар по эсминцу США в Аденском заливе, сообщает РИА Новости.

США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель, заявили в группировке. Все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против Йемена, внесли в список вражеских целей.

По словам представителя движения Насреддина Амера, США находятся на грани потери своей морской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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