Представитель хуситов подтвердил атаку на американский эсминец США

При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель, заявили в группировке. Все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в агрессии против Йемена, внесли в список вражеских целей.

По словам представителя движения Насреддина Амера, США находятся на грани потери своей морской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

