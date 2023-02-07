Представитель Эрдогана резко отреагировал на карикатуру о землетрясении в Charlie Hebdo
Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын резко отреагировал на карикатуру, изображающую разрушительное землетрясение в Турции, в французском сатирическом издании Charlie Hebdo. Он пожелал авторам изображения подавиться собственной ненавистью и злобой в своем аккаунте в Twitter.
На рисунке «Землетрясение в Турции» изображены очертания перевернутых автомобилей и разрушенных зданий. Авторы снабдили карикатуру надписью «Больше нет необходимости отправлять танки».
Калын назвал художников издания «современными варварами».
Ранее власти Ирана ввели санкции против ряда и организаций из ЕС и Великобритании, в частности, против издания Charlie Hebdo, «из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа». Об этом сообщило агентство НСН.
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