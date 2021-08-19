Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на талибов в форме Месси

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру с людьми в парандже, на спинах которых указана фамилия перешедшего во французский ПСЖ нападающего Лионеля Месси.

Художники также изобразили на голубой форме номер 30, под которым игрок будет выступать в парижском клубе, отмечает РИА ФАН.

Свежий номер Charlie Hebdo посвящен в том числе событиям в Афганистане. Авторы журнала связали захват власти в республике движением «Талибан» (запрещено в РФ) с переходом аргентинского игрока во французскую команду. Отмечается, что речь идет о возможном финансировании террористов Катаром. В то же время футбольный клуб ПСЖ принадлежит катарскому фонду Qatar Sports Investments.

Парижская команда официально объявила о переходе Месси 10 августа, напоминает «Свободная пресса». Форвард подписал с ПСЖ двухлетний контракт с дополнительным годом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанФутболистыЛионель МессиФранцияCharlie Hebdo
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