Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на талибов в форме Месси
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру с людьми в парандже, на спинах которых указана фамилия перешедшего во французский ПСЖ нападающего Лионеля Месси.
Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021
Retrouvez :
👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population
👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?
👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !
En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0
Художники также изобразили на голубой форме номер 30, под которым игрок будет выступать в парижском клубе, отмечает РИА ФАН.
Свежий номер Charlie Hebdo посвящен в том числе событиям в Афганистане. Авторы журнала связали захват власти в республике движением «Талибан» (запрещено в РФ) с переходом аргентинского игрока во французскую команду. Отмечается, что речь идет о возможном финансировании террористов Катаром. В то же время футбольный клуб ПСЖ принадлежит катарскому фонду Qatar Sports Investments.
Парижская команда официально объявила о переходе Месси 10 августа, напоминает «Свободная пресса». Форвард подписал с ПСЖ двухлетний контракт с дополнительным годом.
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