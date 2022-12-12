Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии

В Тегеране отметили, что ограничения против представителей ЕС и Британии введены «из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».

«Среди них Радио Замане, Радио Фарда, журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана», — указано в заявлении МИД.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал «очень жесткие санкции» в отношении Ирана, которые будут введены «по гуманитарным причинам» и за якобы оказываемую Тегераном военную поддержку России.

