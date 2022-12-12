Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии
Власти Ирана ввели ответные санкции против 23 физлиц и 9 организаций из Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД республики.
В Тегеране отметили, что ограничения против представителей ЕС и Британии введены «из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».
«Среди них Радио Замане, Радио Фарда, журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана», — указано в заявлении МИД.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал «очень жесткие санкции» в отношении Ирана, которые будут введены «по гуманитарным причинам» и за якобы оказываемую Тегераном военную поддержку России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- СМИ: Российские военнослужащие ликвидировали наемницу из США на Украине
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Конституция влияет на жизнь граждан
- Минобразования: Все кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации
- Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии
- Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии
- МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран
- Дом Москвы в Вильнюсе снесут по решению суда
- Президент Чехии назвал ошибочным свое мнение о Путине
- Путин и Алиев обсудили реализацию карабахских договоренностей
- Иран введет ответные санкции против европейских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru