Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии

Власти Ирана ввели ответные санкции против 23 физлиц и 9 организаций из Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД республики.

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В Тегеране отметили, что ограничения против представителей ЕС и Британии введены «из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».

«Среди них Радио Замане, Радио Фарда, журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана», — указано в заявлении МИД.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал «очень жесткие санкции» в отношении Ирана, которые будут введены «по гуманитарным причинам» и за якобы оказываемую Тегераном военную поддержку России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииВеликобританияЕвросоюзИран
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