Подхвативший коронавирус Борис Акунин описал ход болезни

У самого писателя симптомы оказались тяжелее. «Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», - признался он.



Акунин отметил, что когда температура достигла 39 градусов, он сбивал ее жаропонижающим средством. Так продолжалось десять дней. К счастью, у писателя не возникало проблем с дыханием — в этом случае его бы госпитализировали.



На 11 день болезни к писателю пришел врач, который прописал ему курс антибиотиков. После этого, по словам Акунина, ему стало лучше.



Отметим, что писатель с 2014 года живет в Лондоне. Ранее стало известно, что коронавирус подхватили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и наследный принц Чарльз.

