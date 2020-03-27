Подхвативший коронавирус Борис Акунин описал ход болезни
Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как у него протекала коронавирсная инфекция COVID-19.
Литератор сообщил, что он и его супруга заболели в пятницу, 13 марта. У его супруги болезнь протекала в легкой форме — небольшая температура, головная боль, отсутствие обоняния.
У самого писателя симптомы оказались тяжелее. «Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», - признался он.
Акунин отметил, что когда температура достигла 39 градусов, он сбивал ее жаропонижающим средством. Так продолжалось десять дней. К счастью, у писателя не возникало проблем с дыханием — в этом случае его бы госпитализировали.
На 11 день болезни к писателю пришел врач, который прописал ему курс антибиотиков. После этого, по словам Акунина, ему стало лучше.
Отметим, что писатель с 2014 года живет в Лондоне. Ранее стало известно, что коронавирус подхватили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и наследный принц Чарльз.
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