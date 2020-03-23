Православных от коронавируса спасет святая Корона

«Ну кто же нас спасет, как не Степанида! В любом случае в этом больше логики, чем в патриарших указаниях, какому архангелу и святому стать куратором какого из силовых министерств РФ», - заявил в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев.

Согласно преданию, во время мучений святого Виктора Дамасского при императоре Марке Аврелии, шестнадцатилетняя супруга одного из его сослуживцев по римскому легиону, христианка по имени Корона старалась утешить и вдохновить его. За это ее схватили и допросили. Когда она исповедала свою веру, ее привязали к двум пальмам и разорвали на части, когда стволы были отпущены. Иногда считают, что святые Виктор и Корона были супругами.

Святую Корону особенно почитают в Австрии и Баварии. К ней обращаются с просьбами о выигрыше в азартных играх и при поиске сокровищ.

Германский император Оттон III около 1000 года перенес мощи святой Короны в имперскую столицу Аахен.

