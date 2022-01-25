Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
Правительство Японии призывает граждан покинуть территорию Украины в срочном порядке, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.
Отмечается, что на данный момент речь не идет о посольстве Японии, меры будут приняты, исходя из ситуации в регионе.
Ранее члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает Kyodo.
Япония могла бы быть дружественной страной для России, однако последние десятилетия она не проводит самостоятельную от США политику, заявил в связи с этим первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- В России почти 13 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
- Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий
- Надаль прошел в полуфинал Australian Open
- СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой
- Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
- В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
- В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны
- Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
- Одного из предполагаемых участников нападения на вдову Градского задержали
- Россияне в 2021 году взяли на треть больше кредитов наличными, чем в 2020-м
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru