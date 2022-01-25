Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Ранее члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает Kyodo.

Япония могла бы быть дружественной страной для России, однако последние десятилетия она не проводит самостоятельную от США политику, заявил в связи с этим первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

