Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Правительство Японии призывает граждан покинуть территорию Украины в срочном порядке, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент речь не идет о посольстве Японии, меры будут приняты, исходя из ситуации в регионе.

В Японии призвали ввести санкции против России

Ранее члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает Kyodo.

Япония могла бы быть дружественной страной для России, однако последние десятилетия она не проводит самостоятельную от США политику, заявил в связи с этим первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:СанкцииУкраинаЯпония
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