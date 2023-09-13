Правительство Венгрии возложило на Украину вину за высокую инфляцию

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Герей Гуйяш заявил, что кабинет министров считает Украину виновной в высокой инфляции в стране, передает ТАСС.

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Гуйяш напомнил, что Киев в пять раз увеличил плату за транзит российских энергоносителей по трубопроводу «Дружба». Это привело к резкому росту цен на бензин, констатировал он.

Инфляция в Венгрии в начале 2023 года выросла до рекордного в Евросоюзе уровня и составила 25% . К августу ее удалось снизить до 16,5%.

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен накануне объявил, что Будапешт не намерен выдавать Киеву мужчин призывного возраста, сообщает «Радиоточка НСН».

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