Правительство Венгрии возложило на Украину вину за высокую инфляцию
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Герей Гуйяш заявил, что кабинет министров считает Украину виновной в высокой инфляции в стране, передает ТАСС.
Гуйяш напомнил, что Киев в пять раз увеличил плату за транзит российских энергоносителей по трубопроводу «Дружба». Это привело к резкому росту цен на бензин, констатировал он.
Инфляция в Венгрии в начале 2023 года выросла до рекордного в Евросоюзе уровня и составила 25% . К августу ее удалось снизить до 16,5%.
Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен накануне объявил, что Будапешт не намерен выдавать Киеву мужчин призывного возраста, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Источник счел нелепостью слова о готовности Зеленского объявить войну РФ
- Одна из «дочек» Qiwi приостановила переводы на российские карты и кошельки
- Конгрессвумен Грин оценила работу главы Пентагона в один доллар
- Правительство Венгрии возложило на Украину вину за высокую инфляцию
- Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск
- Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink
- Ученый связал северное сияние в ночь на 13 сентября с активностью Солнца
- СМИ: Акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб
- Финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке
- В Бельгии подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru