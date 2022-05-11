Правительство Украины утвердило документ о переходе российских активов государству

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил, что кабмин Украины утвердил документ о переходе в собственность государства находящихся на территории страны российских активов.

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Он уточнил, что такие активы отходят государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».

«Всё, чем владеет Россия в Украине, мы заберём и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», - заключил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинские власти проводят переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных российских активов, сообщает RT.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ПравительствоУкраинаРоссия
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