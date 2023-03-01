Правительство Молдавии увеличит военные расходы
Кабмин Молдавии увеличит расходы для покупки систем противовоздушной обороны, чтобы чувствовать себя защищенными в условиях конфликта на Украине. Об этом заявил премьер республики Дорин Речан, выступая эфире телеканала TVR.
По его словам, с системами ПВО Кишинев чувствует себя защищенным со стороны Украины, но при этом правительство республики понимает, что необходимо больше вкладывать средств в эти комплексы.
Речан признал, что в Молдавии не опасаются атаки с воздуха, которую он назвал теоретической.
Ранее, как сообщала НСН, станы Евросоюза увеличат производство снарядов.
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