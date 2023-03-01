Правительство Молдавии увеличит военные расходы

Кабмин Молдавии увеличит расходы для покупки систем противовоздушной обороны, чтобы чувствовать себя защищенными в условиях конфликта на Украине. Об этом заявил премьер республики Дорин Речан, выступая эфире телеканала TVR.

В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза

По его словам, с системами ПВО Кишинев чувствует себя защищенным со стороны Украины, но при этом правительство республики понимает, что необходимо больше вкладывать средств в эти комплексы.

Речан признал, что в Молдавии не опасаются атаки с воздуха, которую он назвал теоретической.

Ранее, как сообщала НСН, станы Евросоюза увеличат производство снарядов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОПремьер-министрПравительствоМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры