В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза
Глава Минобороны Эстонии Певкур предложил увеличить личный состав армии до 43 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что на сегодняшний день личный состав эстонцев составляет 26700 человек.
В верхний предел численности личного состава военного времени включены Силы обороны, члены военизированного ополчения Кайтселиит, а также резервисты.
Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации, отмечает пресс-служба. Поэтому верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении армия при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что страна планирует повысить в этом году уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП - до одного миллиарда евро.
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