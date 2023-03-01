В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза

Отмечается, что на сегодняшний день личный состав эстонцев составляет 26700 человек.

В верхний предел численности личного состава военного времени включены Силы обороны, члены военизированного ополчения Кайтселиит, а также резервисты.

Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации, отмечает пресс-служба. Поэтому верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении армия при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что страна планирует повысить в этом году уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП - до одного миллиарда евро.

