Правительство Киргизии сложило полномочия

Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку в связи с прошедшими в стране досрочными президентскими выборами. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова.

В сообщении отмечается, что и.о. президента Киргизской, спикер парламента подписал соответствующее постановление.

Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий, а также признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.