Правительство Киргизии сложило полномочия
Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку в связи с прошедшими в стране досрочными президентскими выборами. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова.
В сообщении отмечается, что и.о. президента Киргизской, спикер парламента подписал соответствующее постановление.
Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий, а также признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.
Кабмин будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. И.о. премьер-министра республики назначен первый вице-премьер Артём Новиков, передает RT.
Ранее на досрочных выборах в Киргизии победу одержал Садыр Жапаров, его инаугурация запланирована на 28 января.
Выигравшему президентские выборы Жапарову следует сохранить хорошие отношения с Россией - альтернативы им для Бишкека просто нет, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Константин Затулин.
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