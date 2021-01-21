Правительство Киргизии сложило полномочия

Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку в связи с прошедшими в стране досрочными президентскими выборами. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова.

В сообщении отмечается, что и.о. президента Киргизской, спикер парламента подписал соответствующее постановление.

Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий, а также признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.

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Кабмин будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. И.о. премьер-министра республики назначен первый вице-премьер Артём Новиков, передает RT.

Ранее на досрочных выборах в Киргизии победу одержал Садыр Жапаров, его инаугурация запланирована на 28 января.

Выигравшему президентские выборы Жапарову следует сохранить хорошие отношения с Россией - альтернативы им для Бишкека просто нет, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Константин Затулин.

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Фото: facebook.com/kenesh.kg
ТЕГИ:ПравительствоКиргизия
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